Wie ein Tür-Kauf zur guten Tat wird - Bambule-Fete in Reichenbach bietet Überraschung

Reichenbach
Am Samstag steigt im E-Werk die Kultparty zur Erinnerung an die einstige Disko Bambule im Reichenbacher Neubaugebiet. Was ein fröhlicher Rollstuhlfahrer damit zu tun hat.
Die Kreativträumer haben gestaunt, als sie in Vorbereitung der Kultparty der Anruf eines unbekannten Mannes erreichte. „Wollt Ihr eine Tür?“, war die Frage, auf die die Akteure erst einmal keine Antwort wussten. Bei der Tür handelt es sich um das Original des Anfang der 1980er-Jahre im Neubaugebiet Reichenbach/West eröffneten Jugendclubs,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.