Digitales Abenteuer in Greiz: Smartphone-Schnitzeljagd lockt ins Sommerpalais

Reichenbach
Rätselspaß für die ganze Familie: Die „Actionbound“-Tour im Sommerpalais Greiz überrascht.
Im Sommerpalais in Greiz wird ab sofort eine digitale Schnitzeljagd angeboten. Die „Actionbound“-Tour führt mit Rätseln durch das Museum und vermittelt Einblicke in das Leben der früher dort lebenden Fürstenfamilie, wurde mitgeteilt. Für die Teilnahme bis Ende Mai ist ein eigenes Smartphone nötig. Zur digitalen Schnitzeljagd kommen im...
