MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Sommerpalais ist auch im Winter einen Besuch wert.
Das Sommerpalais ist auch im Winter einen Besuch wert. Bild: Sarah Brandt
Das Sommerpalais ist auch im Winter einen Besuch wert.
Das Sommerpalais ist auch im Winter einen Besuch wert. Bild: Sarah Brandt
Reichenbach
Digitales Abenteuer in Greiz: Smartphone-Schnitzeljagd lockt ins Sommerpalais
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rätselspaß für die ganze Familie: Die „Actionbound“-Tour im Sommerpalais Greiz überrascht.

Im Sommerpalais in Greiz wird ab sofort eine digitale Schnitzeljagd angeboten. Die „Actionbound“-Tour führt mit Rätseln durch das Museum und vermittelt Einblicke in das Leben der früher dort lebenden Fürstenfamilie, wurde mitgeteilt. Für die Teilnahme bis Ende Mai ist ein eigenes Smartphone nötig. Zur digitalen Schnitzeljagd kommen im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
2 min.
Radka Roth ist neue Transfusionsverantwortliche im Kreiskrankenhaus Greiz
Dr. Steffen Volkert gratuliert MUDr. Radka Roth zur Ernennung zur Oberärztin.
Die Personalentscheidung ist Teil einer Strategie, die auf höchste Sicherheitsstandards abzielt, heißt es aus dem Kreiskrankenhaus. Worauf es bei der neuen Funktion ankommt.
Lutz Kirchner
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
03.02.2026
4 min.
Neues Vier-Sterne-Hotel im Erzgebirge: Wolkensteins Bürgermeister sieht Tourismus auf Erfolgskurs
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing freut sich auf die Neueröffnung des Pawlow-Hotels in Warmbad.
In Warmbad entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel. Zudem wird im Wolkensteiner Ortsteil die Therme erweitert. Bürgermeister Wolfram Liebing über touristische Leuchttürme in Zeiten klammer Kassen.
Georg Müller
07.01.2026
2 min.
Kreiskrankenhaus erweitert Angebotsspektrum in Greiz
Tommy Jehmlich ist Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.
Der Ausbau chirurgischer Praxisräume im Medizinischen Versorgungszentrum in Greiz wird geplant und soll in diesem Jahr erfolgen. Was das Krankenhaus-Unternehmen noch bieten will.
Lutz Kirchner
17:45 Uhr
2 min.
„Es ist wirklich spannend“: Schüler im Erzgebirge nutzen VR-Brillen für Berufsorientierung
Haben die VR-Brillen ausprobiert: die Schülerinnen Isabella Groß (l.) und Laura Tabel (r.), mit Firmeninhaber Andreas Weigel und Praxisberaterin Sophie Zimmer (Mitte).
Mittels VR-Brillen und 360-Grad-Filmen tauchen Schüler der Oberschule Bergstadt Schneeberg jetzt in die Welt der Berufe ein – und das, ohne das Klassenzimmer verlassen zu müssen.
Ramona Schwabe
17:51 Uhr
5 min.
Kiewer Verhandlungschef: Ukraine-Gespräche waren "produktiv"
Russische Drohnenangriffe trafen in der Nacht erneut ukrainische Städte.
Russische Angriffe trotz US-Vermittlung: Warum die Ukraine Gespräche nicht absagen kann und welche Rolle ein möglicher Gefangenenaustausch spielt. Morgen soll es laut Medien weitergehen.
Mehr Artikel