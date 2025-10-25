Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Einbrecher sind am Freitag in Reichenbach in zwei Häuser eingedrungen.
Reichenbach
Doppel-Einbruch in Reichenbach: Wo die Täter zuschlugen
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitagnachmittag sind Einbrecher in zwei Häuser eingedrungen. Könnte es sich um dieselben Täter handeln?

Sowohl an der Feodor-Flinzer-Straße als auch an der Lengenfelder Straße in Reichenbach haben am Freitag Einbrecher zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie in beiden Fällen in eine Wohnung ein und entwendeten Bargeld sowie an der Lengenfelder Straße darüber hinaus auch Schmuck. Der Wert der Beute beläuft sich in diesem Fall auf...
17.09.2025
1 min.
Vogtland: Schmuckdiebe in Mehrfamilienhaus unterwegs
Die Polizei ermittelt zum Wohnungseinbruch in Reichenbach.
Am helllichten Tag drangen Einbrecher in eine Wohnung in Reichenbach ein und stahlen teuren Schmuck. Können Zeugen bei der Tätersuche helfen?
Jakob Nützler
05.09.2025
1 min.
Einbrecher suchen Wohnung und Garage im Erzgebirge heim – Fahrrad, Schuhe, Tabak weg
Einbrecher sind in eine Wohnung und eine Garage eingedrungen.
Im Erzgebirge haben sich Einbrecher eine Wohnung und eine Garage zum Ziel genommen. Die Polizei ermittelt.
Lutz Kirchner
10:07 Uhr
1 min.
DFB-Frauen ohne Dallmann nach Frankreich
Linda Dallmann: Auch kein Einsatz im Rückspiel gegen Frankreich
Münchens Linda Dallmann musste zuletzt mächtig um ihren Platz im Fußball-Nationalteam kämpfen. Jetzt fällt sie auch noch aus gesundheitlichen Gründen aus.
26.10.2025
2 min.
Schneefall sorgt im Erzgebirge für Behinderungen
Rund um den Fichtelberg kam es zu Verkehrsbehinderungen. Autos blieben liegen.
In der Kammlagen hat es am Sonntag zum Teil Schneesturm gegeben. Der Wintereinbruch überraschte auch Autofahrer.
Kjell Riedel und André März
Von Grit Baldauf
2 min.
26.10.2025
2 min.
Kommentar zur Freiberger-OB-Wahl: Ein Sieg – und eine Bewährungsprobe
Meinung
Redakteur
Wahlaufsteller zur Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Freiberg.
Freiberg hat gewählt: Philipp Preißler hat das Ergebnis aus dem ersten Wahlgang nochmals verbessert. Nun muss er zeigen, wie er die Herausforderungen für die Stadt und die Verwaltung meistert.
Grit Baldauf
10:15 Uhr
2 min.
Deutsch-Tschechische Kulturtage in Dresden
Der Dresdner Kulturpalast in eine Spielstätte für die Deutsch-Tschechischen Kulturtage vom 30. Oktober bis 16. November. (Archivbild)
Konzerte, Lesungen, Puppentheater: Bei den Deutsch-Tschechischen Kulturtagen steht Vielfalt auf dem Programm.
