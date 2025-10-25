Doppel-Einbruch in Reichenbach: Wo die Täter zuschlugen

Am Freitagnachmittag sind Einbrecher in zwei Häuser eingedrungen. Könnte es sich um dieselben Täter handeln?

Sowohl an der Feodor-Flinzer-Straße als auch an der Lengenfelder Straße in Reichenbach haben am Freitag Einbrecher zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, drangen sie in beiden Fällen in eine Wohnung ein und entwendeten Bargeld sowie an der Lengenfelder Straße darüber hinaus auch Schmuck. Der Wert der Beute beläuft sich in diesem Fall auf...