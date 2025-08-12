Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall in Irfersgrün

Beim Linksabbiegen missachtet ein VW-Fahrer die Vorfahrt eines entgegenkommenden Toyotas. Drei Autos wurden beschädigt.

Irfersgrün.

Drei Verletzte und erheblicher Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in Irfersgrün ereignet hat. Laut Polizei war ein 25-Jähriger kurz nach 16 Uhr mit seinem VW auf der Lengenfelder Straße von Lengenfeld kommend unterwegs und bog circa 100 Meter nach dem Ortseingang Irfersgrün nach links in die Straße An den Kleingärten ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden 34-jährigen Toyotafahrers. Beide Autos stießen zusammen, anschließend drehte sich der VW und rollte gegen den Skoda eines 41-Jährigen. Der 25-Jährige, der 34-Jährige und dessen 70-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden an den drei Pkw summierte sich auf 51.000 Euro. (mib)