Ein Abend mit den schönsten Musical-Melodien in Greiz

Vereint unter dem Programm „Best of Musicals“ präsentiert Musical Starlights am Samstag in der Vogtlandhalle die spektakulärsten Highlights der beliebtesten Musicals unserer Zeit.

Das Musical-Herz schlägt höher, sobald die ersten Töne von Klassikern wie „Tanz der Vampire", „Die Eiskönigin" oder „Wicked" erklingen. Vereint unter dem Programm „Best of Musicals" präsentiert Musical Starlights derzeit die spektakulärsten Highlights der beliebtesten Musicals unserer Zeit. Zu Gast ist die Produktion am...