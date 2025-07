Ein starkes Team in Reichenbach: Warum die „Herrin der Zahlen“ gern in der Rotkreuz-Familie arbeitet

35 Jahre DRK-Kreisverband Vogtland/Reichenbach: Fast von Anfang an ist Silke Jäger an Bord. Was der Neubau an der Humboldtstraße gebracht hat. Und warum jetzt ein großes Dankeschön fällig ist.

35 Jahre ist es her, dass im Juli 1990 der DRK-Kreisverband Vogtland/Reichenbach gegründet und als Verein eingetragen wurde. „Damit ist über die Wendezeit hinweg die seit dem 19. Jahrhundert bestehende Rot-Kreuz-Tradition in Reichenbach weitergeführt worden", erklärt Geschäftsführerin Bianca Zisowsky. Heute zählt der Kreisverband 90...