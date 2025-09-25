Eine Hand am Reichenbacher Neuberinhaus? Wonach sie greift

Reichenbach
Ob Reichenbach langweilig oder liebenswert ist - diese Frage wird am Musentempel auf ungewöhnliche Weise beantwortet. Und jetzt bekommt das Haus noch was ganz Verrücktes.
Eine junge Frau steht auf einer Leiter und sprüht ein Graffiti auf eine Wand des Neuberinhauses. Ein Graffiti am Neuberinhaus, ist das so gewollt? „Klar, und da kommt noch mehr hin“, antwortet Alexis Buchheim. „Das ist ein Kunstprojekt. Ich mach das Graffiti, und hier, unter die Hand, da kommt der Kunstautomat hin.“ Ah ja.
