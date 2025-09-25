Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sagen Sie mal, dürfen Sie das überhaupt - am Neuberinhaus? Und ob, sagt Alexis Buchheim.
Sagen Sie mal, dürfen Sie das überhaupt - am Neuberinhaus? Und ob, sagt Alexis Buchheim. Bild: Gerd Möckel
Sagen Sie mal, dürfen Sie das überhaupt - am Neuberinhaus? Und ob, sagt Alexis Buchheim.
Sagen Sie mal, dürfen Sie das überhaupt - am Neuberinhaus? Und ob, sagt Alexis Buchheim. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Eine Hand am Reichenbacher Neuberinhaus? Wonach sie greift
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob Reichenbach langweilig oder liebenswert ist - diese Frage wird am Musentempel auf ungewöhnliche Weise beantwortet. Und jetzt bekommt das Haus noch was ganz Verrücktes.

Eine junge Frau steht auf einer Leiter und sprüht ein Graffiti auf eine Wand des Neuberinhauses. Ein Graffiti am Neuberinhaus, ist das so gewollt? „Klar, und da kommt noch mehr hin“, antwortet Alexis Buchheim. „Das ist ein Kunstprojekt. Ich mach das Graffiti, und hier, unter die Hand, da kommt der Kunstautomat hin.“ Ah ja.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.07.2025
2 min.
Bürgerprojekte in Reichenbach bezuschusst: Von der „Irish Night“ bis zum Kunstautomat
Als Bürgerprojekt gefördert: Die „Irish Night“ der Chronical Moshers.
Jetzt besteht zum letzten Mal die Chance, Anträge zu stellen. Wofür es alles Förderung geben kann, solange man die Hälfte selbst bezahlt.
Gerd Betka
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
5 min.
Neuberinhaus Reichenbach: Vier Stunden am Herzschlag der Kultur
Die öffentliche Probe des Frauenchores Reichenbach lockte zahlreiche Besucher nach oben in den Kleinen Saal. Der Tag der offenen Tür im Neuberinhaus machte es möglich.
Für den Frauenchor, die Philharmonie, Tanz- und Theatergruppen, Mal- und Klöppelzirkel, Münzkundler und viele mehr bietet das Haus eine Heimstatt. Was 200 Besucher am Tag der offenen Tür erlebten.
Gerd Betka
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
Mehr Artikel