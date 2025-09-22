Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Hubschrauber ist am Sonntagnachmittag über Reimersgrün gekreist.
Ein Hubschrauber ist am Sonntagnachmittag über Reimersgrün gekreist. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Reichenbach
Einsatz im Vogtland: Polizeihubschrauber kreist, Schlauchboot wird angefordert
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei hatte den Verdacht, dass ein Mann ertrunken sein könnte. Doch das bestätigte sich nicht. Was war da los am Sonntagnachmittag?

Unruhe im beschaulichen Vogtlanddorf: Ein aus Dresden angeforderter Polizeihubschrauber kreiste am Sonntagnachmittag über Reimersgrün. Der Helikopter sollte, wie zuvor bereits eine Drohne, bei der Suche nach einem Mann unterstützen. Weil vermutet wurde, der 46-Jährige könne ertrunken sein, rückte auch die Feuerwehr mit einem Schlauchboot zum...
