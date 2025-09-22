Einsatz im Vogtland: Polizeihubschrauber kreist, Schlauchboot wird angefordert

Reichenbach
Die Polizei hatte den Verdacht, dass ein Mann ertrunken sein könnte. Doch das bestätigte sich nicht. Was war da los am Sonntagnachmittag?
Unruhe im beschaulichen Vogtlanddorf: Ein aus Dresden angeforderter Polizeihubschrauber kreiste am Sonntagnachmittag über Reimersgrün. Der Helikopter sollte, wie zuvor bereits eine Drohne, bei der Suche nach einem Mann unterstützen. Weil vermutet wurde, der 46-Jährige könne ertrunken sein, rückte auch die Feuerwehr mit einem Schlauchboot zum...
