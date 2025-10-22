Entdeckertour im Oberen Schloss in Greiz

Eine besondere Führung bietet Einblicke in die 800-jährige Geschichte der markanten Schlossanlage.

Auf eine Entdeckertour können Interessierte am kommenden Samstag im Oberen Schloss in Greiz gehen. Bei einer Führung erkunden die Besucherinnen und Besucher nicht nur das Außengelände, sondern dürfen auch sonst nicht zugängliche Räume und Bereiche des Ensembles betreten, verspricht die Tourist-Information der Stadt. Ein Höhepunkt sei die...