MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Erweiterte Öffnungszeiten in Lengenfelder Café: Was das „Pustekuchen“ im neuen Jahr noch vorhat

Ein eingespieltes Team im „Café Pustekuchen“: Sheril Martin (links) und Lydia Marek.
Ein eingespieltes Team im „Café Pustekuchen“: Sheril Martin (links) und Lydia Marek. Bild: Gerd Möckel
Blick vom Stammtisch ins „Café Pustekuchen“. Am Stammtisch kommen beispielsweise eine Englisch-Gruppe und zwei Strick-Gruppen zusammen.
Blick vom Stammtisch ins „Café Pustekuchen“. Am Stammtisch kommen beispielsweise eine Englisch-Gruppe und zwei Strick-Gruppen zusammen. Bild: Gerd Möckel
Blick hinter den Tresen.
Blick hinter den Tresen. Bild: Gerd Möckel
Die Torten sind alle hausgemacht - auch die veganen beziehungsweise glutenfreien. Die Sorten wechseln ständig.
Die Torten sind alle hausgemacht - auch die veganen beziehungsweise glutenfreien. Die Sorten wechseln ständig. Bild: Gerd Möckel
Nachschub ist eingetroffen.
Nachschub ist eingetroffen. Bild: Gerd Möckel
Ein eingespieltes Team im „Café Pustekuchen“: Sheril Martin (links) und Lydia Marek.
Ein eingespieltes Team im „Café Pustekuchen“: Sheril Martin (links) und Lydia Marek. Bild: Gerd Möckel
Blick vom Stammtisch ins „Café Pustekuchen“. Am Stammtisch kommen beispielsweise eine Englisch-Gruppe und zwei Strick-Gruppen zusammen.
Blick vom Stammtisch ins „Café Pustekuchen“. Am Stammtisch kommen beispielsweise eine Englisch-Gruppe und zwei Strick-Gruppen zusammen. Bild: Gerd Möckel
Blick hinter den Tresen.
Blick hinter den Tresen. Bild: Gerd Möckel
Die Torten sind alle hausgemacht - auch die veganen beziehungsweise glutenfreien. Die Sorten wechseln ständig.
Die Torten sind alle hausgemacht - auch die veganen beziehungsweise glutenfreien. Die Sorten wechseln ständig. Bild: Gerd Möckel
Nachschub ist eingetroffen.
Nachschub ist eingetroffen. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Erweiterte Öffnungszeiten in Lengenfelder Café: Was das „Pustekuchen“ im neuen Jahr noch vorhat
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sheril Martin hatte den Standort am Markt im September übernommen. Der Charme der gebürtigen Südafrikanerin und das Angebot kommen an.

Zwischenfazit im „Café Pustekuchen“ vier Monate nach der Übernahme des Standorts am Lengenfelder Markt: „Es gibt nur positives Feedback, das Café wird immer mehr angenommen“, sagt Sheril Martin. Die gebürtige Südafrikanerin versprüht immer noch den Charme und den Optimismus der ersten Café-Tage im September. Und sie passt ihr...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
17:17 Uhr
2 min.
In Spanien wird sogar eine Schnecke gesegnet
Die Tradition der katholischen Tiersegnung geht auf das Mittelalter zurück. Früher ließen die Bauern ihr Vieh segnen, heute sind es vor allem Städter, die ihre Lieblinge immer an einem 17. Januar, dem Fest von San Antón, dem Schutzeiligen der Tiere, zur Kirche tragen.
In Madrid werden jedes Jahr am 17. Januar Tiere aller Art gesegnet – diesmal war sogar eine Schnecke dabei. Was hinter der jahrhundertealten Tradition steckt.
17:15 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher
Beim Neujahrsempfang der Iga in Aue auf der Bühne im Gespräch: Ostrock-Legende Toni Krahl (l.) und Moderator Alexander Fuchs.
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.
Jürgen Freitag
13:00 Uhr
3 min.
Lengenfelder Bayern-Fans fiebern Darts-Abend entgegen: „Bei uns ist’s wie im Ally Pally, nur familiärer“
Laden ins „Mex“ ein: Martin Rahmig, Patrick Rudolph, Toni Rudolph und Mario Preßler (v. li.).
Der FC Bayern-Fanclub Rot-Weiße Leidenschaft Vogtland ist in Rekordlaune. Im Vereinsheim „Mex“ ist alles für Freitagabend angerichtet.
Gerd Möckel
12.08.2025
4 min.
Lengenfeld: Aus dem „Café Mehrwert“ wird das „Café Pustekuchen“ – Wer den Neustart wagt
Noch ist einiges zu tun, die Vorfreude ist groß. Sheril und Dirk Martin machen aus dem „Café Mehrwert“ das „Café Pustekuchen“, ohne dem Charme des Lokals etwas zu nehmen.
Am 20. Juni schloss das „Café Mehrwert“ für immer. Schon bald erfolgt die Wiedereröffnung. Das Ehepaar vom „Gasthof Fronberg“ übernimmt – „wer nicht wagt, der nicht gewinnt“.
Gerd Möckel
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel