Thorsten Kutschke entführt im Neuberinhaus erneut in seine Welten.
Thorsten Kutschke entführt im Neuberinhaus erneut in seine Welten.
Reichenbach
Ex-Reichenbacher holt „Biwak“-Frontmann erneut ins Neuberinhaus
Redakteur
Von Gerd Möckel
Thorsten Kutschke nimmt die Besucher diesmal mit durch Kirgistan und Island - „Dem Himmel ein Stück näher“.

Thorsten Kutschke, Moderator des MDR Bergsport-Magazins „Biwak“, kommt Samstagabend im Neuberinhaus „Dem Himmel ein Stück näher“. Der Weltenbummler gastiert mit einem Vortrag über seine Reisen durch Kirgistan und Island erneut auf Einladung des Ex-Reichenbacher Reiseveranstalters Thomas Kropff in Reichenbach. Im Vorjahr war der Zuspruch...
