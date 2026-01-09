Ex-Reichenbacher holt „Biwak“-Frontmann erneut ins Neuberinhaus

Thorsten Kutschke nimmt die Besucher diesmal mit durch Kirgistan und Island - „Dem Himmel ein Stück näher“.

Thorsten Kutschke, Moderator des MDR Bergsport-Magazins „Biwak“, kommt Samstagabend im Neuberinhaus „Dem Himmel ein Stück näher“. Der Weltenbummler gastiert mit einem Vortrag über seine Reisen durch Kirgistan und Island erneut auf Einladung des Ex-Reichenbacher Reiseveranstalters Thomas Kropff in Reichenbach. Im Vorjahr war der Zuspruch...