Extrembergsteiger Hans Kammerlander aus Südtirol kommt nach Greiz

Am 8. November ist er in der Reihe „Prominente im Gespräch“ zu Gast. Am Vortrag ruft eine Tortenzauberin.

In Folge 302 der Reihe „Prominente im Gespräch“ ist am Samstag, 8. November, 19 Uhr im Kino „UT 99“ in Greiz Hans Kammerlander, Extrembergsteiger und Buchautor aus Südtirol, zu erleben. Der 68-Jährige zählt zur Elite der Alpinisten. Der staatlich geprüfte Berg- und Skiführer stand schon auf zwölf Achttausendern dieser Welt. Sein...