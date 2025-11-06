Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Hans Kammerlander zählt zur Elite der Alpinisten.
Hans Kammerlander zählt zur Elite der Alpinisten. Bild: Hartmann Seeber/Archiv Kammerlander
Hans Kammerlander zählt zur Elite der Alpinisten.
Hans Kammerlander zählt zur Elite der Alpinisten. Bild: Hartmann Seeber/Archiv Kammerlander
Reichenbach
Extrembergsteiger Hans Kammerlander aus Südtirol kommt nach Greiz
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am 8. November ist er in der Reihe „Prominente im Gespräch“ zu Gast. Am Vortrag ruft eine Tortenzauberin.

In Folge 302 der Reihe „Prominente im Gespräch“ ist am Samstag, 8. November, 19 Uhr im Kino „UT 99“ in Greiz Hans Kammerlander, Extrembergsteiger und Buchautor aus Südtirol, zu erleben. Der 68-Jährige zählt zur Elite der Alpinisten. Der staatlich geprüfte Berg- und Skiführer stand schon auf zwölf Achttausendern dieser Welt. Sein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
22.10.2025
1 min.
Entdeckertour im Oberen Schloss in Greiz
Der Brunnenraum im Oberen Schloss von Greiz bei einer Führung.
Eine besondere Führung bietet Einblicke in die 800-jährige Geschichte der markanten Schlossanlage.
Heiko Hößler
14:04 Uhr
2 min.
Popkonzert in der Vogtlandhalle Greiz: Jasmin Graf singt Adele
Am Sonntagabend heißt es „Turning Tables - A tribute to Adele“. Es erklingt Musik der Königin des Pop.
Bernd Jubelt
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
12:35 Uhr
4 min.
Nachruf auf Gunnar Götzel: Ein Leben für die Jugendarbeit im Vogtland
Gunnar Götzel ist im Alter von 74 Jahren gestorben.
Der Tod von Gunnar Götzel bewegt Christen im Vogtland. Als Jugendwart im Kirchenbezirk Auerbach hat der Klingenthaler mehr als drei Jahrzehnte gewirkt und große Spuren hinterlassen.
Tino Beyer
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel