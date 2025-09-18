Fast 30 Jahre nach Schließung: Netzschkauer Bäckerei-Raritäten werden zur Café-Kulisse

Reichenbach
Die Bäckerei Böttiger war einst für lange Schlangen vor dem Laden bekannt. Backstube und Bäcker-Wohnung sehen noch aus wie zu Uromas Zeiten - einiges davon kommt nun nach Ellefeld.
Fast schon gerührt stehen Ralf und Tobias Böttiger im einstigen Laden der Bäckerei Böttiger in Netzschkau. Dieser Laden war das Reich von Hildegard Böttiger. „Hier stand meine Oma noch mit über 85. Auch in diesem Alter hat sie alles noch im Kopf gerechnet“, erzählt Ralf, der damals der Familientradition folgend hinten in der Backstube...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.