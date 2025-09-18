Fast 30 Jahre nach Schließung: Netzschkauer Bäckerei-Raritäten werden zur Café-Kulisse

Die Bäckerei Böttiger war einst für lange Schlangen vor dem Laden bekannt. Backstube und Bäcker-Wohnung sehen noch aus wie zu Uromas Zeiten - einiges davon kommt nun nach Ellefeld.

Fast schon gerührt stehen Ralf und Tobias Böttiger im einstigen Laden der Bäckerei Böttiger in Netzschkau. Dieser Laden war das Reich von Hildegard Böttiger. „Hier stand meine Oma noch mit über 85. Auch in diesem Alter hat sie alles noch im Kopf gerechnet", erzählt Ralf, der damals der Familientradition folgend hinten in der Backstube...