Für den große Carnevals-Umzug: Stadt im Vogtland sucht Wagenengel

Reichenbach
Am 14. Februar macht sich in Lengenfeld der größte Carnevals-Umzug der Vereinsgeschichte auf den Weg. Warum noch Engel gebraucht werden.
Es wird für den Lengenfelder Carneval-Club eine Veranstaltung der Superlative. Der am 14. Februar am Bahnhof startende Carnevals-Umzug ist 450 Teilnehmer stark – und mit 40 Bildern und vielen Laufgruppen 650 Meter lang. Ziel ist der Markt. Dieser größte Umzug der Vereinsgeschichte bringt aber auch große Herausforderungen mit sich. „Wir...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.