Geht dem Vogtlandkreis an dieser Kreisstraße das Geld aus?

Zwischen Am Heinrichstollen und Ortseingang Brunn soll auf der Kreisstraße 7817 nur die Fahrbahn erneuert werden. Ein Rad- und Fußweg wird nicht gebaut. Warum es in der Ortslage Cunsdorf stockt.

Am 30. September soll in Reichenbach der Ausbau der Cunsdorfer Straße zwischen Abzweig B 173/Friedensstraße und Agnes-Löscher-Straße abgeschlossen sein. Damit ist dann der erste, sich über zwei Jahre erstreckende 1. Abschnitt des Ausbaus der Kreisstraße 7817 fertig. Doch wie geht es weiter?