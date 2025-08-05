Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Haltestelle Cunsdorf Gartensparte soll in Fahrtrichtung Brunn rund 100 Meter bergan verlegt werden.
Die Haltestelle Cunsdorf Gartensparte soll in Fahrtrichtung Brunn rund 100 Meter bergan verlegt werden.
Reichenbach
Geht dem Vogtlandkreis an dieser Kreisstraße das Geld aus?
Redakteur
Von Gerd Betka
Zwischen Am Heinrichstollen und Ortseingang Brunn soll auf der Kreisstraße 7817 nur die Fahrbahn erneuert werden. Ein Rad- und Fußweg wird nicht gebaut. Warum es in der Ortslage Cunsdorf stockt.

Am 30. September soll in Reichenbach der Ausbau der Cunsdorfer Straße zwischen Abzweig B 173/Friedensstraße und Agnes-Löscher-Straße abgeschlossen sein. Damit ist dann der erste, sich über zwei Jahre erstreckende 1. Abschnitt des Ausbaus der Kreisstraße 7817 fertig. Doch wie geht es weiter?
