Am Gesundheitszentrum Reichenbachfindet ein Wintermarkt statt.
Am Gesundheitszentrum Reichenbachfindet ein Wintermarkt statt.
Reichenbach
Gesundheitszentrum Reichenbach lädt zum Wintermarkt
Redakteur
Von Gunter Niehus
Auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses findet Freitag und Samstag ein Wintermarkt statt. Was dort geboten wird.

Ein Besuch flauschiger Alpakas ist eine der Attraktionen, die für den Wintermarkt im Reichenbacher Gesundheitszentrum angekündigt sind. Die Veranstaltung findet am Freitag, von 14 bis 20 Uhr und am Samstag, von 11 bis 18 Uhr statt. Auf dem Gelände des ehemaligen Reichenbacher Krankenhauses an der Plauenscher Straße soll es eine Tombola sowie...
