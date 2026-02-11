MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ina Glagau und Sindy Tannert-Koch von „Viel Farbe im Grau“ waren beim Wintermarkt vor Ort.
Ina Glagau und Sindy Tannert-Koch von „Viel Farbe im Grau“ waren beim Wintermarkt vor Ort. Bild: JB Steps/Achiv
Ina Glagau und Sindy Tannert-Koch von „Viel Farbe im Grau“ waren beim Wintermarkt vor Ort.
Ina Glagau und Sindy Tannert-Koch von „Viel Farbe im Grau“ waren beim Wintermarkt vor Ort. Bild: JB Steps/Achiv
Reichenbach
Was vom ersten Wintermarkt am Reichenbacher Gesundheitszentrum in Erinnerung bleibt
Redakteur
Von Gunter Niehus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf dem Areal des ehemaligen Reichenbacher Krankenhauses wurde Geld für einen guten Zweck gesammelt. Viele der mehr als 1000 Besucher trieb aber noch ein anderes Thema um.

Mit diesem Betrag wird man vielen schwerkranken Kindern helfen können: 4566 Euro sind beim Wintermarkt auf dem Gelände des Reichenbacher Gesundheitszentrums zusammengekommen. „Das ist wirklich eine Menge Geld“, sagen Tina Barth und Ina Glagau vom Verein „Viel Farbe im Grau“ in Greiz. Am 30. und 31. Januar hatten sich auf dem ehemaligen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
28.01.2026
1 min.
Gesundheitszentrum Reichenbach lädt zum Wintermarkt
Am Gesundheitszentrum Reichenbachfindet ein Wintermarkt statt.
Auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses findet Freitag und Samstag ein Wintermarkt statt. Was dort geboten wird.
Gunter Niehus
01.02.2026
4 min.
Wintermarkt im Gesundheitszentrum: Früheres Reichenbacher Krankenhaus als großer Treffpunkt
Ina und Sindy vom Greizer Verein Viel Farbe im Grau freuen sich über die Finanzspritze.
Einen Wintermarkt gab es in Reichenbach noch nie, schon gar nicht an der Plauenschen Straße. Womit das Gesundheitszentrum am Freitag und Samstag punktete.
Petra Steps
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
Mehr Artikel