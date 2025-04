Großes Interesse vor Laden-Premiere in Lengenfeld: „Onkel Fritz“ lädt am 1. Mai zur Eröffnungsfeier ein

Aufgrund einer drohenden Versorgungslücke im Zentrum hat die Bürgerschaft in Rekordzeit einen Genossenschaftsladen auf die Beine gestellt - die Verkäuferinnen sind happy, dort arbeiten zu dürfen.

Im Spätsommer 2024 ist in Lengenfeld die Gründung einer Genossenschaft angeschoben worden, um mit einem Stadtladen dem bald anstehenden Wegzug des Edeka vom Zentrum an die B 94 zu begegnen. Ab Freitag ist diese Versorgungslücke geschlossen, noch bevor sie entstanden ist. „Onkel Fritz“ ist von einer breiten Bürgerschaft in Rekordzeit auf...