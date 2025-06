In diesem Team sind alle Mitarbeiter jünger als 23: Jungunternehmer öffnet Pizza-Imbiss in Reichenbach

Ein 22-Jähriger wagt mit dem neuen Lokal den Sprung in die Gastronomie. Und er plant noch einen Schritt: Reichenbach soll für ihn nicht nur ein Arbeitsort sein.

In Reichenbach gibt es einen neuen Imbiss. The Piz heißt er und befindet sich in der Albertistraße 23. Zuletzt hatte dort von August 2023 bis Anfang 2024 „Diana‘s Überraschungskiste“ Restposten- und Flohmarktware angeboten. Der leerstehende Laden fiel Karoj Roshan ins Auge, als er auf der Suche nach einem geeigneten Objekt war.