In welchem vogtländischem Bad die Hunde zum Abbaden ins Wasser durften

Ein ordentlicher Sommernachschlag lockte am Sonntag so viele Menschen mit ihren Hunden ins Freibad wie noch nie. Was am Beckenrand los war.

Auf den letzten Tag im Mylauer Freibad am Sonntag hatten sich viele Besucher ganz besonders gefreut. Denn an diesem Tag war das Becken auch für Hunde freigegeben. Etwa 100 Besucher, die zum Abbaden keinen Eintritt zahlen mussten, brachten etwa 80 Hunde mit. Die dritte Veranstaltung dieser Art war damit auch die mit den meisten Besuchern. Menschen...