Seit einem Jahr bietet Angelo Strano im Casa Mia in Reichenbach italienische Feinkost.
Seit einem Jahr bietet Angelo Strano im Casa Mia in Reichenbach italienische Feinkost. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Italienischer Gaumenkitzel: Womit das Casa Mia in Reichenbach punktet
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Genau ein Jahr ist seit der Eröffnung vergangen. Das Angebot variiert je nach Saison. Inhaber Angelo Strano kennt die Hersteller und die Geschichten dahinter. Eine Zwischenbilanz.

Genau heute vor einem Jahr ist am Markt 16 in Reichenbach das Casa Mia eröffnet worden. Angelo Strano, der aus Sizilien stammt, hat sich mit dem italienischen Feinkostgeschäft, einen Traum erfüllt. „Ich hoffe, ein Beispiel für andere zu geben, Mut zu haben und etwas zu probieren“, sagte er damals. Zehn Jahre durchzuhalten, nahm er sich...
