Junge Züchter stellen in Unterheinsdorf aus: „So ein Hobby hat halt nicht jeder“

Am Wochenende steigt die traditionelle Kleintierschau des Vereins S 710 - mittendrin eine „Jugend-Schau“ und natürlich der Züchter-Stammtisch.

Die Turnhalle Unterheinsdorf ist von Freitag bis Sonntag wieder Mekka für Züchter aus Fern und Nah. In Regie des Kleintierzuchtvereins S 710 steigt die Vereinsschau, die von zahlreichen Gäste-Ausstellern aus dem Vogtland abgerundet wird. Eingebettet in den Publikumsmagneten ist erstmals eine „Jugend-Schau“.