Tommy Jehmlich ist Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.
Tommy Jehmlich ist Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.
Reichenbach
Kreiskrankenhaus erweitert Angebotsspektrum in Greiz
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Ausbau chirurgischer Praxisräume im Medizinischen Versorgungszentrum in Greiz wird geplant und soll in diesem Jahr erfolgen. Was das Krankenhaus-Unternehmen noch bieten will.

Das Medizinische Versorgungszentrum in Greiz (MVZ) hat bereits im vorigen Jahr sein Leistungsangebot erweitert, nun sollen weitere Schritte in diese Richtung folgen. Die Erweiterung der chirurgischen Praxisräume ist in Planung und soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Das wurde aus dem Kreiskrankenhaus Greiz mitgeteilt.
