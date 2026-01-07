Kreiskrankenhaus erweitert Angebotsspektrum in Greiz

Reichenbach
Der Ausbau chirurgischer Praxisräume im Medizinischen Versorgungszentrum in Greiz wird geplant und soll in diesem Jahr erfolgen. Was das Krankenhaus-Unternehmen noch bieten will.
Das Medizinische Versorgungszentrum in Greiz (MVZ) hat bereits im vorigen Jahr sein Leistungsangebot erweitert, nun sollen weitere Schritte in diese Richtung folgen. Die Erweiterung der chirurgischen Praxisräume ist in Planung und soll in diesem Jahr umgesetzt werden. Das wurde aus dem Kreiskrankenhaus Greiz mitgeteilt.
