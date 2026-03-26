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Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute.
Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute. Symbolbild: Stephan Jansen/dpa
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Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute. Symbolbild: Stephan Jansen/dpa
Reichenbach
Schnelle Hilfe bei Herzinfarkt: Krankenhaus Greiz vernetzt sich mit Kliniken
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Frühzeitige Information und Vorbereitung sind bei der Behandlung von Herzinfarkten entscheidend. Das Kreiskrankenhaus Greiz optimiert Abläufe.

Das Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg ist mit dem Standort in Greiz aktiver Teil des Thüringer Herzinfarktnetzwerks geworden. Das teilte das Krankenhaus-Unternehmen mit. Insgesamt 21 Kliniken arbeiten darin eng zusammen. Im Akutfall sollen so eine schnelle Diagnose, eine unmittelbar eingeleitete Therapie und bei Bedarf eine zügige Weiterverlegung...
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