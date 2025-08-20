Kunsthandwerk und Musik an einem Tag in Lengenfeld

Zwei Veranstaltungen locken Besucher am 30. August ins Museum. Was es zu erleben gibt.

Gleich zwei Veranstaltungen bietet der Förderverein des Stadtmuseums Lengenfeld interessierten Gästen am Samstag, den 30. August an. Von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich der Innenhof des Museums in einen Kunsthandwerkermarkt. Zu kaufen gibt es Selbstgemachtes aus Stoff, Holz und anderen Materialien. Dazu reichen die Fördervereinsmitglieder Kaffee...