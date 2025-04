Lengenfelder Ortsteil lockt mit Kleintiermarkt

Letztmalig zum Saisonabschluss können in Irfersgrün Kleintiere angeboten und gekauft werden. Wo man parken kann.

Am kommenden Sonntag (16.3.) lädt der Kleintierzuchtverein aus Irfersgrün letztmalig in der zu Ende gehenden Saison zum Kleintiermarkt in das Vereinsheim des Dorfes am Rittergutsweg ein. Bei der Veranstaltung können Züchter und Hobbyhalter alle Arten von Kleintieren mitbringen. „Wir freuen uns über Hühner, Enten, Gänse, Puten, Kaninchen...