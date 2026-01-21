MENÜ
Zum letzten Mal wird am Freitag Gabriela Krauthahn die Namen von Gewinnern vorlesen.
Zum letzten Mal wird am Freitag Gabriela Krauthahn die Namen von Gewinnern vorlesen.
Reichenbach
Letzte Verlosung des Lengenfelder Gewerbevereins
Von Silvia Kölbel
Die Bon-Aktion geht zu Ende. Das letzte Mal verlost der Lengenfelder Gewerbeverein Preise. Was die Gründe sind.

Zum letzten Mal lädt am Freitag, 18 Uhr, der Lengenfelder Gewerbeverein zur Bon-Verlosung auf den Marktplatz ein. Vollständig ausgefüllte Karten können noch bis kurz vor Beginn der Veranstaltung abgegeben werden. Danach verfallen die Karten. Das Gewinnspiel war über viele Jahre als Kaufanreiz und Dankeschön für die Kunden gedacht. „Die...
