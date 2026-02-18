Medizinisches Zentrum im Vogtland erweitert Einzugsgebiet: Diagnostik bei Verdacht auf Brustkrebs

Das MVZ Greiz berichtet von einer angespannten Versorgungslage. Die Praxis für Nuklearmedizin übernimmt eine überregionale Rolle. Kooperationen erweitern das Angebot.

Das Medizinische Versorgungszentrum – Poliklinik Greiz GmbH (MVZ) berichtet in einer Pressemitteilung, dass Praxisschließungen und fehlende Fachärzte die Situation im ländlichen Raum bei der medizinischen Versorgung zunehmend anspannen. Auch die begrenzten Kapazitäten führen dazu, dass Patientinnen mit schweren Erkrankungen oft lange auf...