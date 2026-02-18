MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Medizinisches Zentrum im Vogtland erweitert Einzugsgebiet: Diagnostik bei Verdacht auf Brustkrebs

Die Nuklearmedizin in Greiz erweitert das Einzugsgebiet.
Die Nuklearmedizin in Greiz erweitert das Einzugsgebiet. Bild: Isabelle Peschel
Die Nuklearmedizin in Greiz erweitert das Einzugsgebiet.
Die Nuklearmedizin in Greiz erweitert das Einzugsgebiet. Bild: Isabelle Peschel
Reichenbach
Medizinisches Zentrum im Vogtland erweitert Einzugsgebiet: Diagnostik bei Verdacht auf Brustkrebs
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das MVZ Greiz berichtet von einer angespannten Versorgungslage. Die Praxis für Nuklearmedizin übernimmt eine überregionale Rolle. Kooperationen erweitern das Angebot.

Das Medizinische Versorgungszentrum – Poliklinik Greiz GmbH (MVZ) berichtet in einer Pressemitteilung, dass Praxisschließungen und fehlende Fachärzte die Situation im ländlichen Raum bei der medizinischen Versorgung zunehmend anspannen. Auch die begrenzten Kapazitäten führen dazu, dass Patientinnen mit schweren Erkrankungen oft lange auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.01.2026
2 min.
Radka Roth ist neue Transfusionsverantwortliche im Kreiskrankenhaus Greiz
Dr. Steffen Volkert gratuliert MUDr. Radka Roth zur Ernennung zur Oberärztin.
Die Personalentscheidung ist Teil einer Strategie, die auf höchste Sicherheitsstandards abzielt, heißt es aus dem Kreiskrankenhaus. Worauf es bei der neuen Funktion ankommt.
Lutz Kirchner
16.02.2026
4 min.
Hausärztin im Erzgebirge schließt nach mehr als drei Jahrzehnten ihre Praxis
Dr. Ellen Francke war mehr als 30 Jahre lang als Hausärztin in Herold tätig. Nun ist sie im Ruhestand.
Das Heimweh zog Ellen Francke einst zurück in die Region, in der sie geboren und aufgewachsen ist. In Herold ließ sie sich als Hausärztin mit ihrer Familie nieder. Nun ist sie im Ruhestand.
Kjell Riedel
07.01.2026
2 min.
Kreiskrankenhaus erweitert Angebotsspektrum in Greiz
Tommy Jehmlich ist Geschäftsführer der Kreiskrankenhaus Greiz-Ronneburg GmbH.
Der Ausbau chirurgischer Praxisräume im Medizinischen Versorgungszentrum in Greiz wird geplant und soll in diesem Jahr erfolgen. Was das Krankenhaus-Unternehmen noch bieten will.
Lutz Kirchner
14:00 Uhr
2 min.
Abenteurer zeigt im Erzgebirge beeindruckende Lichtbildreportage
Ralf Schwan durchquerte bei seiner Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer auch die Hochgebirgswelt Nordspaniens.
Mit Geschichten und Bildern werden in Annaberg die Erlebnisse einer 850 Kilometer langen Wanderung vom Atlantik bis ans Mittelmeer vermittelt.
Holk Dohle
17.02.2026
4 min.
Betrug: Wie sich eine Zwickauerin rund 45.000 Euro Hartz IV erschlichen hat
Es schien so einfach: Eine 35 Jahre alte Frau aus Zwickau erschlich sich jahrelang Geld vom Jobcenter.
Fünf Jahre lang bezog eine Frau aus Zwickau Geld vom Staat, das ihr nicht zustand. Das Arbeitslosengeld II war ihr monatlicher Bonus, genau wie die Miete. Der Betrug flog nur durch einen Hinweis auf.
Manuela Müller
14:06 Uhr
3 min.
"Wie ein Ehering": Gimmler und Rydzek feiern Olympia-Bronze
Coletta Rydzek (l) und Laura Gimmler haben die erste Medaille für die deutschen Langläuferinnen bei diesen Winterspielen gewonnen.
Coletta Rydzek und Laura Gimmler jubeln über die erste Langlauf-Medaille für Deutschland bei diesen Winterspielen. Rydzeks Bruder weint. Gimmler berichtet von einer schlaflosen Nacht.
Thomas Eßer und Stefan Tabeling, dpa
Mehr Artikel