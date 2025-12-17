Medizintechnik aus Greiz für Afrika gespendet

Reichenbach
Ziel der Spende ist es, die medizinische Versorgung in den westafrikanischen Entwicklungsländern nachhaltig zu verbessern. Besonders Kinder sollen davon profitieren.
Das Kreiskrankenhaus Greiz hat etwa 70 Infusionsgeräte an den Verein Kinderhilfe Westafrika gespendet. Die Geräte umfassen Infusionspumpen und -spritzenpumpen. Ziel der Spende ist es, die medizinische Versorgung in Entwicklungsländern zu verbessern. Besonders Kinder sollen davon profitieren. Die Übergabe erfolgte direkt an den Verein. Das...
