MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Klinik-Mitarbeiter und Torsten Krauße (2. v. re.) von der Kinderhilfe bei der Technikübergabe.
Klinik-Mitarbeiter und Torsten Krauße (2. v. re.) von der Kinderhilfe bei der Technikübergabe. Bild: Anna Taubert
Klinik-Mitarbeiter und Torsten Krauße (2. v. re.) von der Kinderhilfe bei der Technikübergabe.
Klinik-Mitarbeiter und Torsten Krauße (2. v. re.) von der Kinderhilfe bei der Technikübergabe. Bild: Anna Taubert
Reichenbach
Medizintechnik aus Greiz für Afrika gespendet
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ziel der Spende ist es, die medizinische Versorgung in den westafrikanischen Entwicklungsländern nachhaltig zu verbessern. Besonders Kinder sollen davon profitieren.

Das Kreiskrankenhaus Greiz hat etwa 70 Infusionsgeräte an den Verein Kinderhilfe Westafrika gespendet. Die Geräte umfassen Infusionspumpen und -spritzenpumpen. Ziel der Spende ist es, die medizinische Versorgung in Entwicklungsländern zu verbessern. Besonders Kinder sollen davon profitieren. Die Übergabe erfolgte direkt an den Verein. Das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.12.2025
4 min.
Diese Stadt im Erzgebirge hat den größten Weihnachtsbaum
Azubi Julian Rielemann (17) vermisst den Weihnachtsbaum in Schwarzenberg. Dass der Weihnachtsmarkt gerade abgebaut wird, fließt nicht negativ in die Bewertung einer B-Note ein.
Am Mittwoch sind Weihnachtsbaum-Vermesser in der Region unterwegs gewesen. Während die Großstädte Dresden und Chemnitz traditionell mit sehr großen Exemplaren aufwarten, überrascht das Erzgebirge – besonders mit einem kleineren Ort.
Lara Lässig
10.12.2025
1 min.
Mit dem Weihnachtswichtel auf Tour durch das historische Greiz
Johanna Kühnast ist in das Kostüm des Weihnachtswichtels geschlüpft.
Geheimnisse, Überraschungen und Gemütlichkeit: Was ein abendlicher Rundgang durch die ehemalige Reußen-Residenzstadt noch verspricht.
Lutz Kirchner
17.12.2025
3 min.
„Galerie Roter Turm“: Diese Geschäfte schließen im Chemnitzer Einkaufszentrum
Die Kette „Jeans Live“ gibt es seit Jahrzehnten in dem Center. Nun ist Schluss.
In der Mall werden zwei weitere Läden demnächst schließen. Für eine Fläche gibt es einen Nachmieter, sagt der Centermanager. Und was bringt dem Center der „Secret Packs“-Automat?
Denise Märkisch
09:05 Uhr
1 min.
Sonderstadtratssitzung nötig: Plauen bewirbt sich um Geld aus der „Sportmilliarde“ des Bundes
Auch die Stadt Plauen will etwas von der „Sportmilliarde“ des Bundes abhaben.
Mit drei Projekten will Plauen ins Rennen gehen. Der Stadtrat soll darüber Ende Januar entscheiden.
Bernd Jubelt
09:01 Uhr
5 min.
Hitserie geht weiter: Verlässt Emily Paris wirklich für Rom?
Statt in Paris ist die junge Protagonistin Emily zu Staffelbeginn in Rom. (Archivbild)
Zwei Städte, zwei Love Interests und mittendrin "Emily in Paris", beziehungsweise in Rom. Die Erfolgsserie ist auf Netflix zurück und verspricht mit viel Drama Flucht vor Weltschmerz und Winterblues.
Rachel Sommer, dpa
05.12.2025
2 min.
Großer Adventskalender für Intensivstation in Greiz - Rätselraten um Spender
Wieder wurden anonym 24 Pakete im Krankenhaus Greiz abgegeben.
Seit fünf Jahren werden zur Adventszeit 24 Pakete im Krankenhaus Greiz abgegeben. Jedes Mal über einen Mittelsmann. Der Spender bleibt ein Geheimnis.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel