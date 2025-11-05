Mit verdoppelten Gewinn-Chancen: Reichenbacher Lions legen Advents-Kalender neu auf

Die Premiere im Vorjahr war ein Verkaufserfolg. Diesmal gibt‘s Sachpreise und Gutscheine von gleich 40 Geschäften und Firmen, viel Geld für den guten Zweck - und Neuigkeiten zum Donnerstagsladen.

Der Advents-Kalender der Reichenbacher Lions hat bei seiner Premiere im Vorjahr einen Start Ziel-Sieg hingelegt. In mehrfacher Hinsicht. Alle 500 Exemplare zum Stückpreis von sieben Euro waren ruckzuck verkauft. Wer Glück hatte, kam via passendem Zahlencode hinterm Türchen zu attraktiven Preisen bei den Verlosungen. Und die Reichenbacher Tafel...