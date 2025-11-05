Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ab Donnerstag ist der Lions-Adventskalender in einigen Reichenbacher Geschäften zu haben.
Ab Donnerstag ist der Lions-Adventskalender in einigen Reichenbacher Geschäften zu haben. Bild: Gerd Möckel
Ab Donnerstag ist der Lions-Adventskalender in einigen Reichenbacher Geschäften zu haben.
Ab Donnerstag ist der Lions-Adventskalender in einigen Reichenbacher Geschäften zu haben. Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
Mit verdoppelten Gewinn-Chancen: Reichenbacher Lions legen Advents-Kalender neu auf
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Premiere im Vorjahr war ein Verkaufserfolg. Diesmal gibt‘s Sachpreise und Gutscheine von gleich 40 Geschäften und Firmen, viel Geld für den guten Zweck - und Neuigkeiten zum Donnerstagsladen.

Der Advents-Kalender der Reichenbacher Lions hat bei seiner Premiere im Vorjahr einen Start Ziel-Sieg hingelegt. In mehrfacher Hinsicht. Alle 500 Exemplare zum Stückpreis von sieben Euro waren ruckzuck verkauft. Wer Glück hatte, kam via passendem Zahlencode hinterm Türchen zu attraktiven Preisen bei den Verlosungen. Und die Reichenbacher Tafel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
3 min.
Bammel vor Windows-Abschalte: So bekam die Reichenbacher Tafel ihr PC-Problem gelöst
Ohne schnelle und aktuelle Hard- und Software wäre Tafel-Chefin Beate Werner aufgeschmissen.
Die alten Tafel-Rechner sind für die Umstellung auf ein neues Betriebssystem nicht geeignet. Doch zum Glück gibt es in der Stadt ein Hilfe-Netzwerk.
Gerd Möckel
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
05.11.2025
1 min.
Große Verlosung nach der Halloween-Einkaufsnacht in Reichenbach
Ines Wetzel im „Flaschengeist“, einem der 33 an der Einkaufsnacht beteiligten Geschäfte.
37 Glückslos-Inhaber haben Stadtgutscheine gewonnen. Wo die Gewinne abgeholt werden können.
Gerd Betka
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel