Mühlteich Hauptmannsgrün: Neue Attraktionen für Besuchermagnet - vandalensicherer Spaß könnte Ostern öffnen

Spaziergänger rätseln, was es mit den Bauarbeiten in dem Ausflugs- und Partygebiet auf sich hat. Die Gemeinde gibt Auskunft - auch darüber, wie schwere Verletzungen vermieden werden sollen.

Auf Facebook und Co. wird derzeit gerätselt, was die Absperrbänder und Tiefbauarbeiten auf der Liegewiese am Hauptmannsgrüner Mühlteich zu bedeuten haben. Auch Ralf Schuldt vom Bauhof der Gemeinde Heinsdorfergrund beantwortet immer wieder dahingehende Fragen von Spaziergängern, die mit Kind und Kegel in dem Ausflugs- und Partyparadies...