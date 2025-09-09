Mylau: Workshop auf der Burg lädt zur Selbstreflexion ein

„Ich, ganz still, im Bild“ heißt das Angebot am 13. September. Das unbewusste Ich soll in eine Collage einfließen.

Ein neues Workshop-Format steigt am Samstag, 13. September, auf Burg Mylau. Interessenten können 9 bis 17 Uhr im Barocksaal unter dem Motto „Ich, ganz still, im Bild" ein ungewöhnliches Selbstbildnis schaffen: eine Collage aus einem Schwarz-Weiß-Foto und zufällig angespülten, farbigen Bilderschnipseln. Die Teilnehmer sollen mit ihrem...