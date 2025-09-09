Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Auf Burg Mylau findet ein neues Workshop-Format statt.
Auf Burg Mylau findet ein neues Workshop-Format statt. Bild: Sandra Trepák
Reichenbach
Mylau: Workshop auf der Burg lädt zur Selbstreflexion ein
Redakteur
Von Gerd Betka
„Ich, ganz still, im Bild“ heißt das Angebot am 13. September. Das unbewusste Ich soll in eine Collage einfließen.

Ein neues Workshop-Format steigt am Samstag, 13. September, auf Burg Mylau. Interessenten können 9 bis 17 Uhr im Barocksaal unter dem Motto „Ich, ganz still, im Bild“ ein ungewöhnliches Selbstbildnis schaffen: eine Collage aus einem Schwarz-Weiß-Foto und zufällig angespülten, farbigen Bilderschnipseln. Die Teilnehmer sollen mit ihrem...
