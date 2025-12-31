Nach den Festtagen: So läuft die Entsorgung der Weihnachtsbäume im Vogtland

Das neue Jahr steht vor der Tür, Weihnachten ist vorüber – doch wohin mit den Weihnachtsbäumen? Mit dem Jahreswechsel steht die Entsorgung des grünen Schmucks an. Doch wohin damit? Wie das Landratsamt erklärt, können die Weihnachtsbäume im Vogtland an den ersten beiden Leerungsterminen der Biotonne im Januar zu Abholung durch die...