Nach mehr als zwei Stunden Einsatz: Polizei erschießt widerspenstige Kuh an A 72 im Vogtland

Eine freilaufende Kuh in Höhe von Waldkirchen hat die Polizei in Atem gehalten. Auch der Einsatz eines Betäubungsgewehrs wurde erwogen - doch es war kein Tierarzt erreichbar.

Die Polizei hat im Vogtland eine freilaufende Kuh erschossen, um eine Gefährdung des Verkehrs auf der nahen A 72 auszuschließen. Wie Polizeisprecher Sebastian Schmidt auf Anfrage sagt, hatte sich das Tier am Dienstag in Höhe der Ortslage von Waldkirchen immer näher an die Autobahn bewegt. „Es gab immer wieder Versuche, die Kuh einzufangen,...