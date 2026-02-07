MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Nach tödlichem Angriff auf Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz – Welche Probleme haben Mitarbeiter der Vogtlandbahn?

Die Vogtlandbahn unterhält fünf Regionalbahnlinien in der Region.
Die Vogtlandbahn unterhält fünf Regionalbahnlinien in der Region. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Die Vogtlandbahn unterhält fünf Regionalbahnlinien in der Region.
Die Vogtlandbahn unterhält fünf Regionalbahnlinien in der Region. Bild: Johannes Schmidt/Archiv
Reichenbach
Nach tödlichem Angriff auf Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz – Welche Probleme haben Mitarbeiter der Vogtlandbahn?
Redakteur
Von Caspar Leder
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz erregt bundesweit große Aufmerksamkeit. Körperliche Angriffe gibt es bei der Vogtlandbahn kaum. Was statt dessen vorkommt.

Am Montag arbeitete ein Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz in einem Regionalexpress. Laut Staatsanwaltschaft kontrollierte er einen Fahrgast, der keine Fahrkarte vorzeigen konnte. Daraufhin habe der Beschuldigte den Zugbegleiter angegriffen und mehrmals heftig mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Am Mittwoch starb der Zugbegleiter. Der Fall sorgt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
3 min.
Chemnitz gegen Bikesharing-Ausbau: Stadtrat verweigert Unterstützung
Leihfahrräder sind in vielen Städten Teil des öffentlichen Verkehrsangebotes.
Fahrräder zum Ausleihen haben sich in vielen Städten im Alltag längst fest etabliert. In Chemnitz wird das Angebot wohl auch weiterhin nur ansatzweise zur Verfügung stehen.
Michael Müller
04.02.2026
5 min.
Kein Fahrschein, aber Faustschläge - Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz stirbt
Der Zugbegleiter starb nach Faustschlägen gegen den Kopf
Eine Ticketkontrolle endet für den Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz tödlich. Die Trauer kommt nicht allein. Forderungen werden laut, denn Gewalt gegen Bahnangestellte gibt es oft.
Birgit Reichert, Alina Grünky, Jan Brinkhus und Fabian Nitschmann, dpa
05.02.2026
2 min.
Notlage auf der Klingenthaler Alm: Jetzt greift die Oberbürgermeisterin ein
Stadt sagt Schnee und Glätte Kampf an: Jetzt wird die Straße Zur Alm befahrbar gemacht.
Seit Wochen geht es für die Bewohner nur durch Tiefschnee zu Fuß auf die Klingenthaler Alm. Jetzt organisiert die Oberbürgermeisterin einen Winterdienst. Auch, um den Weg für Handwerker freizumachen.
Daniela Hommel-Kreißl
06.02.2026
2 min.
Mehr Schutz für Zugbegleiter? Ministerium erwägt Änderung
An den getöteten Zugbegleiter wird am Bahnhof Landstuhl erinnert.
Nach dem tödlichen Angriff auf Serkan C.: Werden Strafen bei Gewalt gegen für Zugbegleiter jetzt verschärft? Aus Union und SPD gibt es unterschiedliche Töne.
07:43 Uhr
2 min.
Partyschlager und Klassiker: Die Hits an Karneval
Die Kölner Band Brings sorgt selbst in Düsseldorf für Stimmung. (Archivbild)
Von "Viva Colonia" bis "Karnevalsmaus": Diese Songs sorgen an den närrischen Tagen für volle Tanzflächen und prägen die aktuellen Charts.
Thomas Bremser, dpa
06.02.2026
4 min.
Ehemalige Ausflugsgaststätte im Erzgebirge: Warum dieses Haus eine ungewisse Zukunft hat
Andreas Schwarczenberger, Vorsitzender des Historischen Bergbauvereins Aue, der sich im Parkschlösschen in Aue ein Vereinsdomizil geschaffen hat.
Das Parkschlösschen in Aue befindet sich in einem schlechten Zustand. Dennoch hat sich jetzt ein Käufer gefunden, die Stadt will es nicht. Die Vereine, die es aktuell nutzen, stehen vor einer ungewissen Zukunft.
Heike Mann
Mehr Artikel