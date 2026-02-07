Nach tödlichem Angriff auf Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz – Welche Probleme haben Mitarbeiter der Vogtlandbahn?

Reichenbach
Der tödliche Angriff auf einen Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz erregt bundesweit große Aufmerksamkeit. Körperliche Angriffe gibt es bei der Vogtlandbahn kaum. Was statt dessen vorkommt.
Am Montag arbeitete ein Zugbegleiter in Rheinland-Pfalz in einem Regionalexpress. Laut Staatsanwaltschaft kontrollierte er einen Fahrgast, der keine Fahrkarte vorzeigen konnte. Daraufhin habe der Beschuldigte den Zugbegleiter angegriffen und mehrmals heftig mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Am Mittwoch starb der Zugbegleiter. Der Fall sorgt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.