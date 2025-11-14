Nach zehn Jahren Leerstand in Neumark: Unternehmer möbelt Gaststätte auf - schon der Name macht Appetit

Auch der neue Tresen nimmt Konturen an. Kay Oertel (links) und Evi Hölzel von Oertels Möbelwerkstätten, Kerstin (vorn) und Steffen Rudolph sowie Bürgermeister Sven Köpp (rechts). Bild: Gerd Möckel

Neues Label, neuer Name - die Marke am extra für die Gaststätte gefertigten Tresen bekommt noch eine stimmige Beleuchtung. Bild: Gerd Möckel

Neumarks Bürgermeister Sven Köpp (rechts) ist heilfroh über die Lösung des Gaststätten-Problems - wenn Kerstin und Steffen Rudolph das „Jedermanns“ am 1. Dezember eröffnen, sitzt der Ortschef natürlich in der ersten Reihe. Bild: Gerd Möckel

Haben einen guten Draht zueinander. Gaststätten-Betreiber Kay Oertel (rechts) und Küchenchef Steffen Rudolph. Die Kücheneinrichtung wurde komplett erneuert. Bild: Gerd Möckel

Die Fassade des Sport- und Vereinshauses soll im Frühjahr aufgehübscht werden. In Kürze wird die Werbung für die Gaststätte ausgetauscht - aus „Gaststätte“ wird dann „Jedermanns“. Und statt Köstritzer gibt’s Wernesgrüner. Bild: Gerd Möckel

Diese historische Ansicht vom Neumarker Zentrum kommt riesengroß an die Gaststättenwand. Ergänzt wird der Wandschmuck um Öl-Gemälde mit alten Ortsansichten. Bild: Oertel Möbelwerkstätten/Kay Oertel

Die Kühlzeile steht auch schon. Bild: Gerd Möckel