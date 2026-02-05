Neue Konzertreihe Greiz: Klavierabend mit Álvaro Baltanás entführt nach Spanien

Álvaro Baltanás möchte in der Stadt ein neues Format etablieren. Alle Konzerte werden moderiert, um dem Publikum das klassische Repertoire näherzubringen.

Der Pianist Álvaro Baltanás (Foto) hat die Neue Konzertreihe Greiz initiiert, um das musikalische Leben der Stadt um eine persönlich kuratierte Folge klassischer Konzerte zu erweitern. Die Reihe umfasst sowohl Solokonzerte als auch Projekte mit Musikerinnen und Musikern der Vogtland Philharmonie sowie Gästen von außerhalb. Den Auftakt bildet...