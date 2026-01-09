Neue Leute gesucht - Vogtlandbahn kommt mit historischer Lok nach Reichenbach

Die Eisenbahnschule der Länderbahn stellt am Samstag in Reichenbach den Ausbildungsberuf Eisenbahner/in vor. Mit dabei: ein altehrwürdiger Reichsbahn-Veteran.

Nicht nur eingefleischte Eisenbahnfans kennen sie. Die E-Lokomotive vom Typ Glauchauer E 11 wurde ab 1962 in größerer Stückzahl hergestellt und war in der DDR weit verbreitet. Am Samstag kann man einen dieser Reichsbahn-Veteranen zwischen 10 und 11.25 Uhr auf dem Reichenbacher Hauptbahnhof besichtigen. Die Lok macht dort gemeinsam mit der...