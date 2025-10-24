Nutzungsgebühr für Lengenfelder Bürgerhäuser? „Dann gibt‘s bei uns keine Kirmes mehr“

Die Einführung einer Entgeltordnung traf im Stadtrat auf entschiedenen Widerstand. Doch der Stadt sitzen die Rechnungsprüfer im Nacken.

Die Einführung einer Benutzungs- und Entgeltordnung für die Bürgerhäuser in den Ortsteilen ist im Lengenfelder Stadtrat durchgefallen. Noch vor der Abstimmung hatte es entschiedenen Protest der Ortsvorsteher der betroffenen Ortsteile Schönbrunn, Pechtelsgrün, Waldkirchen und Plohn gegeben.