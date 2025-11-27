Wer zahlt wie viel für die Bürgerhaus-Nutzung? Lengenfeld regelt‘s im zweiten Anlauf

Die Einführung einer Benutzungs- und Entgeltordnung für die Bürgerhäuser der Stadt war jüngst noch gescheitert – jetzt gab‘s einen Kompromiss.

Die im Oktober-Stadtrat gescheiterte Einführung einer Benutzungs- und Entgeltordnung für die Bürgerhäuser in den Ortsteilen hat das Gremium im zweiten Anlauf passiert. Der Stadtrat stimmte jetzt mehrheitlich der wiederholt vom Rechnungsprüfungsamt geforderten Regelung zur Entgeltpflicht zu. Voraussetzung waren Änderungen zur jüngst...