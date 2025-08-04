Offene Gärten im Vogtland bescheren Teilnehmern großen Zuspruch

Der Tag des offenen Gartens im Vogtland hat viele Besucher in die grünen Paradiese gelockt. Was die Gäste besonders interessierte.

Wettergott Petrus meinte es offensichtlich gut mit dem Tag des offenen Gartens am Sonntag, an dem sich im Vogtland sieben Privatgärten beteiligten. Kaum Regen, gemäßigte Temperaturen - also perfektes Wetter für einen Gartenausflug.