Ohne Ausschreibung: Kreis Zwickau und Vogtlandkreis beschließen Rettungsdienst-Leistungen für 600 Millionen Euro

Keiner weiß, wie viel die Betreibung der neun Rettungswachen in den nächsten acht Jahren kosten wird – der Rettungszweckverband Südwestsachsen wagt sich offenbar bundesweit auf Neuland.

Vogtland. Die Auftragsvergabe für die Betreibung der neun Rettungswachen im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau für die Jahre 2026 bis 2033 ist erfolgt. Auf den ersten Blick bleibt alles beim Alten, da die bisherigen so genannten Aufgabenträger in ihren jeweiligen Rettungswachen auch in den nächsten acht Jahren Notfallrettung und Krankentransport absichern sollen. Das sind vor allem Dienste und Kreisverbände des DRK für die Bereiche Göltzschtal, Oberes Vogtland, Zwickau, Muldental, Sachsenring und Pleißental. Die anderen Lose gingen an Johanniter (Plauener Land), Johanniter gemeinsam mit Arbeiter-Samariter-Bund (Zwickauer Bergland) und den privaten Anbieter Falck (Elstertal). Doch nicht diese Tatsache an sich, sondern vielmehr die Entscheidungsfindung ist ein echter Paukenschlag.

Denn statt die neun Rettungswachen-Bereiche öffentlich auszuschreiben, wie es bislang üblich ist und lange Zeit auch alternativlos war, hat sich der Rettungszweckverband (RZV) Südwestsachsen für ein "verwaltungsrechtliches Auswahlverfahren" entschieden. Das sei nach einer Änderung des Sächsischen Rettungsdienstgesetzes jetzt möglich. "Für jedes Los wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit einem Leistungserbringer geschlossen", erklärte der Zwickauer Landrat und RZV-Vorsitzende Carsten Michaelis (CDU) jetzt vor Rettungsdienst- und Medienvertretern in der Geschäftsstelle des RZV in Plauen.

Gehen mit der Vergabe bundesweit neue Wege: RZV-Geschäftsführer Jens Leistner (rechts) und Verbandsvorsitzender Carsten Michaelis. Bild: Ellen Liebner Gehen mit der Vergabe bundesweit neue Wege: RZV-Geschäftsführer Jens Leistner (rechts) und Verbandsvorsitzender Carsten Michaelis. Bild: Ellen Liebner

Angebote enthalten keine konkreten Preisangaben

Erstmals in Sachsen werde die sensible Entscheidung, wer wo zu welchen Konditionen Rettungsdienst leistet, auf Basis öffentlich-rechtlicher Verträge getroffen. Der an vielen Vergaben beteiligte Marcel Fischer von Falck ergänzte, der RZV Südwestsachsen beschreite damit bundesweit Neuland.

Am Beginn des Verfahrens standen Eignungsprüfungen, die "sämtliche Bewerber bestanden haben", so Michaelis. Dann wurden sie zur Abgabe "eines indikativen Angebotes gebeten". Das heißt: Es entspricht einer unverbindlichen Absichtserklärung. In einer zweiten Stufe wurden die Bieter um "finale Angebote" gebeten, allerdings ohne konkrete Angebotspreise zu nennen.

Bei der Wertung seien Qualität und Resilienz zu 49 Prozent eingeflossen. Dazu gehören Konzepte für Katastrophenschutz, für einen Massenanfall Verletzter, für Schulsanitätsdienst und Jugendarbeit sowie ein Hygienekonzept - letzteres ist zwingend gefordert. Zu 51 Prozent entschied die auf Basis abgegebener Konzepte und wichtiger Kennzahlen geprüfte und bewertete Wirtschaftlichkeit. Dazu gehören insbesondere Personalsicherstellung, zudem Sonderleistungen wie Bergwacht und Rettungshundestaffel.

Zwei der Rettungsdienst-Träger, die allesamt die neue Verfahrensweise begrüßen: Pierre Söllner vom Johanniter-Regionalverband (rechts) und Jörg Stingl vom DRK Oberes Vogtland. Bild: Ellen Liebner Zwei der Rettungsdienst-Träger, die allesamt die neue Verfahrensweise begrüßen: Pierre Söllner vom Johanniter-Regionalverband (rechts) und Jörg Stingl vom DRK Oberes Vogtland. Bild: Ellen Liebner

Sonderkündigungsrecht als Absicherung im Falle gravierender Probleme

Indes: Ist es nicht zu riskant, ohne verbindliche Zahlen Aufträge zu vergeben? Schließlich geht es um eine Menge öffentliches Geld. Rettungszweckverbands-Geschäftsführer Jens Leistner bezifferte die Gesamtsumme für die nächsten acht Jahre auf rund 600 Millionen Euro und schränkte ein: "Stand jetzt."

Nicht nur der Verband, auch die Vertreter der Rettungsdienste stehen offenbar hinter der neuen Vorgehensweise. Nicht einer habe das Auswahlverfahren juristisch angegriffen, hieß es. "Das Verfahren bietet mehr Chancen als Risiken", sagte Pierre Söllner vom Johanniter-Regionalverband. So könnte man Jahr für Jahr planen, statt auf langfristige Risikoaufschläge ins Blaue hinein zu hoffen. Er setze auf permanentes Controlling. Es gebe auch immer wieder Änderungen in den Leistungsinhalten, fügte Jörg Stingl vom DRK Oberes Vogtland an. Von "großen Herausforderungen" sprach Bianca Zisowsky vom DRK Göltzschtal.

Doch was passiert, wenn Kosten aus dem Ruder laufen oder andere gravierende Probleme entstehen? Für diese Fälle gebe es Sonderkündigungsrechte. Jens Leistner: "Wirtschaftlichkeit, Qualität und Leistungsfähigkeit werden permanent durch den Rettungszweckverband geprüft." (ur)