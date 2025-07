Probleme für vogtländischen Genossenschaftsladen - Warum der Onkel-Fritz-Laden schon wieder zu ist

Alles hätte so gut sein können, doch dann fielen zeitgleich drei Verkäuferinnen aus. Der Laden musste schließen. Wie es jetzt weitergeht.

Der Start war perfekt, der Kundenzuspruch groß. Alles sah gut aus für den Anfang Mai eröffneten Lengenfelder Genossenschaftsladen „Onkel Fritz" an der Poststraße. Doch dann lief so ziemlich alles schief, was nur schief laufen kann. „Eine Verkäuferin, die extra für diesen Laden ihren sicheren Job aufgegeben hatte, kündigte während der...