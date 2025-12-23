MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • Professioneller Beutezug in Reichenbach: Lkw-Teile im Wert von Zehntausenden Euro gestohlen

In Reichenbach ist es zu einem professionellen Diebstahl gekommen.
In Reichenbach ist es zu einem professionellen Diebstahl gekommen. Bild: Marijan Murat/dpa
In Reichenbach ist es zu einem professionellen Diebstahl gekommen.
In Reichenbach ist es zu einem professionellen Diebstahl gekommen. Bild: Marijan Murat/dpa
Reichenbach
Professioneller Beutezug in Reichenbach: Lkw-Teile im Wert von Zehntausenden Euro gestohlen
Redakteur
Von Jonas Patzwaldt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unbekannte Täter haben teure Teile von mehreren Lkw gestohlen. Erst vor kurzem ist es zu einem ähnlichen Fall in Treuen gekommen.

Unbekannte Diebe haben am Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses in Reichenbach gezielt hochwertige Fahrzeugteile von Sattelzugmaschinen gestohlen. Die Täter gingen dabei laut Informationen der Polizei systematisch vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.12.2025
2 min.
Autofahrer tappen wortwörtlich im Dunkeln: Ungewöhnliche Diebstahlserie im Vogtland wirft Fragen auf
In einer Nacht haben Täter mehrere Audis im Vogtland aufgebrochen.
Nach ersten Erkenntnissen gingen die Täter professionell und gezielt vor. Gleich drei Audis fielen in einer Nacht dem Teilediebstahl zum Opfer.
Jonas Patzwaldt
24.12.2025
4 min.
„An Heiligabend gibt es schnelle Dino-Schnitzel im Brötchen“: Wie ein gestresster Pfarrer aus Westsachsen Weihnachten feiert
Entspannt in der Kirche trotz Stress: Pfarrer Albrecht Matthäus aus Langenchursdorf fährt an Heiligabend von Kirche zu Kirche.
Für Albrecht Matthäus von der Kirchgemeinde Callenberg bedeutet Heiligabend weder Entschleunigung noch gemütliches Kaffeetrinken oder ein Drei-Gänge-Menü am Abend. Bis zu drei Andachten hintereinander ist er gewöhnt – samt Zitterpartie.
Elsa Middeke
23.12.2025
3 min.
Pleißental-Klinik in Werdau: Geschäftsführer Uwe Hantzsch räumt seinen Stuhl
Geschäftsführer Uwe Hantzsch verlässt die Werdauer Klinik.
Der langjährige Klinikchef überrascht die Beschäftigten einen Tag vor Weihnachten mit seinem Weggang. Seine Arbeit sei getan, sagt er. Allerdings ist das Insolvenzverfahren noch nicht abgeschlossen.
Jan-Dirk Franke
23.12.2025
2 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Oberwiesenthal muss deutlich mehr für Berater zahlen
Für die Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn griff die Stadt auf Berater zurück.
210.000 Euro hatte die Stadt als Ausgaben für externe Unterstützung bei der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn eingeplant. Warum die am Ende nicht reichten.
Kjell Riedel
22.12.2025
2 min.
Teile von Lastwagen in Reichenbach abgeschraubt und gestohlen
Update
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu einem Diebstahl.
Unbekannte Täter haben teure Teile von mehreren Lkw gestohlen. Erst vor kurzem ist es zu einem ähnlichen Fall in Treuen gekommen.
Lutz Kirchner
24.12.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 24.12.2025
 2 Bilder
Der Niederländer Michael van Gerwen jubelt.
Mehr Artikel