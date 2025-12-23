Professioneller Beutezug in Reichenbach: Lkw-Teile im Wert von Zehntausenden Euro gestohlen

Reichenbach
Unbekannte Täter haben teure Teile von mehreren Lkw gestohlen. Erst vor kurzem ist es zu einem ähnlichen Fall in Treuen gekommen.
Unbekannte Diebe haben am Wochenende auf dem Gelände eines Autohauses in Reichenbach gezielt hochwertige Fahrzeugteile von Sattelzugmaschinen gestohlen. Die Täter gingen dabei laut Informationen der Polizei systematisch vor.
