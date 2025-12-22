MENÜ
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu einem Diebstahl.
Die Polizei setzt auf Zeugenhinweise zu einem Diebstahl.
Reichenbach
Teile von Lastwagen in Reichenbach abgeschraubt und gestohlen
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Die Diebe hatten Sattelzugmaschinen der Marken Volvo und Renault im Visier. Was verschwunden ist.

Diebe haben zwischen Samstag, 20. Dezember, 16.30 Uhr, und Sonntag, 21. Dezember, 9.45 Uhr, bei einem Autohaus in Reichenbach hochwertige Lastwagen-Teile entwendet. Das berichtete die Polizei. Sattelzugmaschinen von Volvo und Renault waren Ziel der Täter. Gestohlen wurden Scheinwerfer, Blinker, Einstiegsstufen, ein Frontradar und...
