Teile von Lastwagen in Reichenbach abgeschraubt und gestohlen

Reichenbach
Die Diebe hatten Sattelzugmaschinen der Marken Volvo und Renault im Visier. Was verschwunden ist.
Diebe haben zwischen Samstag, 20. Dezember, 16.30 Uhr, und Sonntag, 21. Dezember, 9.45 Uhr, bei einem Autohaus in Reichenbach hochwertige Lastwagen-Teile entwendet. Das berichtete die Polizei. Sattelzugmaschinen von Volvo und Renault waren Ziel der Täter. Gestohlen wurden Scheinwerfer, Blinker, Einstiegsstufen, ein Frontradar und...
