Prozess gegen einen Vogtländer: Welche Form des Missbrauchs beging er wirklich?

Reichenbach
Vor dem Landgericht wurde am Mittwoch gegen einen Mann aus dem Vogtland verhandelt. Eine Psychologin geht fest von Missbrauch aus. Aber ist damit auch der sexuelle gemeint?
Rund zwei Stunden hatte die Psychologin 2017 im Haushalt des Angeklagten verbracht - und ihn im Kontakt mit seiner minderjährigen Adoptivtochter erlebt. Alle Alarmsirenen hätten bei ihr geschrillt. Dies teilte die Frau am Mittwoch vor dem Zwickauer Landgericht mit. Angeklagt ist ein 56-jähriger Mann aus dem Vogtland, der seine Adoptivtochter in...
