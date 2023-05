Reichenbach: Ein Kranz in Zeiten des Krieges markiert das Ende der Amtszeit

Letzte öffentliche Amtshandlung: Oberbürgermeister Raphael Kürzinger (2. v. l.) legte am Montag zum 78. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus mit seinem Nachfolger Henry Ruß (l.) an der Kriegsgräberstätte am Bürgerholz, wo 279 sowjetische Opfer ihre letzte Ruhe fanden, im Namen der Stadt einen Kranz nieder. Foto: Franko Martin