  Reichenbach: Jürgen Fuchs erhält zum 75. Geburtstag eine Gedenktafel vor der Goetheschule

Nach der DDR-Ausbürgerung 1977: Jürgen Fuchs (rechts) mit Wolf Biermann, Christian Kunert und Gerulf Pannach.
Nach der DDR-Ausbürgerung 1977: Jürgen Fuchs (rechts) mit Wolf Biermann, Christian Kunert und Gerulf Pannach. Bild: AP Photo/Archiv
Reichenbach
Reichenbach: Jürgen Fuchs erhält zum 75. Geburtstag eine Gedenktafel vor der Goetheschule
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Stadtrat hat mit großer Mehrheit den Antrag der Fraktionen FDP, SPD/Grüne und Freie Wähler zugestimmt. Einzig der OB blieb bei seinem Nein. Wie es nun weitergeht.

Die Entscheidung ist gefallen. Anlässlich der 75. Geburtstags des Schriftstellers und Bürgerrechtlers Jürgen Fuchs (1950-1999) am 19. Dezember 2025 wird im öffentlichen Raum vor dem Goethe-Gymnasium, Schulteil Ackermannstraße, wo er einst sein Abitur ablegte, eine Gedenktafel angebracht. Der Antrag der Fraktionen FDP, SPD/Grüne und Freie...
