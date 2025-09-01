Reichenbach: Rollstuhlgerechte Wohnung im Schenkerhaus beendet lange Suche

Reichenbach
Andreas und Heike Vollstädt sind aus Friesen ins Stadtzentrum gezogen. Sie wissen die kurzen Wege zu schätzen, kennen aber auch die Nachteile. Die Volkssolidarität bietet noch freien Wohnraum an.
Das Schenkerhaus am Reichenbacher Postplatz füllt sich. Von den zwölf altersgerechten Wohnungen, die in den oberen drei Etagen des denkmalgeschützten Hauses in zentraler Lage entstanden, hat die Volkssolidarität Vogtland bislang sieben vermietet. Die allerersten Mieter, die einzogen, sind Andreas und Heike Vollstädt. Eine der beiden...
