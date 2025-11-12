Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Ratssaal gab es Pro und Kontra zur Einsetzung eines privaten Wirtschaftsprüfers. Bild: Gerd Betka
Im Ratssaal gab es Pro und Kontra zur Einsetzung eines privaten Wirtschaftsprüfers. Bild: Gerd Betka
Reichenbach
Reichenbach: Stadtrat lehnt privaten Wirtschaftsprüfer für die Stadtverwaltung ab
Redakteur
Von Gerd Betka
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Antrag der AfD-Fraktion fand keine Mehrheit. Stattdessen soll die AG Haushalt Einsparpotenziale heben. Und dann wurde noch ein ganz anderes Fass aufgemacht.

Die Stadtverwaltung Reichenbach wird nicht durch ein externes, privates Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Ein diesbezüglicher Antrag der AfD-Fraktion ist vom Tisch. Er fand im Stadtrat mit acht Ja-Stimmen bei 13 Nein und einer Enthaltung keine Mehrheit.
