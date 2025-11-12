Reichenbach: Stadtrat lehnt privaten Wirtschaftsprüfer für die Stadtverwaltung ab

Reichenbach
Der Antrag der AfD-Fraktion fand keine Mehrheit. Stattdessen soll die AG Haushalt Einsparpotenziale heben. Und dann wurde noch ein ganz anderes Fass aufgemacht.
Die Stadtverwaltung Reichenbach wird nicht durch ein externes, privates Wirtschaftsprüfungsunternehmen geprüft. Ein diesbezüglicher Antrag der AfD-Fraktion ist vom Tisch. Er fand im Stadtrat mit acht Ja-Stimmen bei 13 Nein und einer Enthaltung keine Mehrheit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.